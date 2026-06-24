В Самарской области действует стипендиальная программа «ProТОАЗ» для студентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области действует стипендиальная программа «ProТОАЗ», направленная на поддержку студентов, которые проявляют интерес к химической отрасли. Ее реализует Тольяттиазот совместно с Самарским политехом.
Программа доступна для тех студентов, которые обучаются на Инженерно-технологическом факультете по направлению подготовки «Химическая технология», профиль «Газопереработка и водородные технологии».
Для участников программы предусмотрены ежемесячная стипендия до 15 тысяч рублей (по итогам сессии), прохождение практик и оплачиваемых стажировок, дополнительное обучение от химпредприятия, предоставление общежития. После обучения — гарантировано предоставление жилья и трудоустройство на предприятие.
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АО «Тольяттиазот»
ИНН 6320004728
erid: 2W5zFJippXK
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