В Самарской области действует стипендиальная программа «ProТОАЗ» для студентов

Для участников программы предусмотрена ежемесячная стипендия до 15 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области действует стипендиальная программа «ProТОАЗ», направленная на поддержку студентов, которые проявляют интерес к химической отрасли. Ее реализует Тольяттиазот совместно с Самарским политехом.

Программа доступна для тех студентов, которые обучаются на Инженерно-технологическом факультете по направлению подготовки «Химическая технология», профиль «Газопереработка и водородные технологии».

Для участников программы предусмотрены ежемесячная стипендия до 15 тысяч рублей (по итогам сессии), прохождение практик и оплачиваемых стажировок, дополнительное обучение от химпредприятия, предоставление общежития. После обучения — гарантировано предоставление жилья и трудоустройство на предприятие.

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АО «Тольяттиазот»

ИНН 6320004728

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