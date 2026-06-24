УК в Самарской области присвоила 1,4 миллионов рублей из платежей за воду

Заведено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском районе прокуратура выявила нарушения в сфере ЖКХ. Местная управляющая компания заключила договор с ресурсоснабжающей организацией на обеспечение девяти многоэтажек холодной водой. Жители исправно платили за воду, а вот УК с января 2025 по март 2026 года по счетам расплачиваться не спешила.

«Сумма долга составила более 1,4 миллионов рублей», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура направила материалы в органы предварительного расследования. После этого было заведено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Расследование взято на контроль.

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