В Самарской области вынесли приговор за нападение на 94-летнего пенсионера

Соучастницу нападения приговорили к девяти годам колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В январе 2025 года в Шигонском районе произошло жестокое нападение на 94-летнего пенсионера. Брат и сестра проникли в его дом, чтобы ограбить, но их заметили. Мужчина напал на пожилого владельца дома и не менее семи раз ударил деревянным бруском. Женщина фактически в нападении не участвовала, но и не мешала брату избивать пенсионера.

«После этого нападавшие похитили имущество потерпевшего – сотовый телефон, электрический секатор и металлический сейф», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Здоровью пенсионера был причинен тяжкий вред. Соучастницу нападения на него приговорили к девяти годам колонии общего режима. Женщина сочла приговор слишком суровым и попыталась его оспорить. Прокурор представил возражения на эту жалобу, и судебная коллегия отклонила апелляцию. Приговор суда первой инстанции остался без изменений.

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