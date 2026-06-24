Мобильная связь и высокоскоростной интернет появились в коттеджном поселке Лесмой

Жители 378 частных домов получили возможность пользоваться стабильным высокоскоростным интернетом и голосовой связью от МТС

МТС расширила покрытие 4G в Красноярском районе Самарской области. К летнему сезону новая базовая станция была выведена в эфир в коттеджном поселке Лесмой. Населенный пункт расположен недалеко от реки Кондурча, в лесной зоне, именно поэтому и получил свое название.

Жители 378 частных домов получили возможность пользоваться стабильным высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью. Расширение покрытия сети позволит получить еще больше цифровых возможностей для удаленной работы, образования, оплаты коммунальных услуг, оформления социальных пособий и заказов на маркетплейсах.

«Красноярский район тесно связан с Самарой из-за своей территориальной близости. Многие городские жители приезжают сюда не только как туристы, но и выбирают район для строительства дач и загородных домов. Наша сеть здесь уже была достаточно развита в районном центре и крупных селах, но из-за развития новых коттеджных поселков мы каждый год выводим в эфир новые базовые станции в районе, чтобы обеспечить для местных жителей такие же цифровые условия, как и для горожан», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Ранее мобильный оператор улучшил связь сразу в 14 населенных пунктах Красноярского района, где проживают более 5000 человек.