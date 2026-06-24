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НовостиОбщество24 июня 2026 13:12

В Самарской области продолжают принимать заявки на программу «СВОе дело»

Участники и ветераны СВО, члены их семей в Самарской области могут обучиться предпринимательству
Алена КИРИЛЛОВА
Программу уже успешно прошли более 200 участников. Фото: минэкономразвития Самарской области

Программу уже успешно прошли более 200 участников. Фото: минэкономразвития Самарской области

Минэкономразвития Самарской области и центр «Мой бизнес» продолжают принимать заявки на третий поток обучающей программы «СВОё Дело. Самарская область». В ее рамках участники и ветераны СВО, члены их семей могут бесплатно получить навыки и компетенции в сфере предпринимательства. Прием продолжается до 31 июля на сайте. Бесплатно получить новые знания и компетенции в сфере предпринимательства смогут участники и ветераны СВО, а также члены их семей.

«Программу уже успешно прошли более 200 участников, многие из которых начали свое дело, определили вектор развития своего бизнеса, а также воспользовались действующими инструментами господдержки», – сказал зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Старт программы запланирован на август 2026 года. Участникам помогут проработать бизнес-идею. Они обучатся основам предпринимательства, получат поддержку при запуске бизнеса и наставничество.

Программу реализуют по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева при поддержке регионального правительства и фонда «Защитники Отечества» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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