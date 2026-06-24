Российский банк объявил дату ГОСА: рекордные дивиденды и новый состав Набсовета

На заседание акционерам предстоит утвердить выплату в размере 850,2 млрд рублей - самый большой показатель в истории банка

Годовое заседание Общего собрания акционеров Сбера по итогам 2025 года состоится 30 июня 2026 года. Формат - дистанционный, прямая трансляция начнется в 10:00 по московскому времени на сайте мероприятия. На заседание акционерам предстоит утвердить выплату в размере 850,2 млрд рублей. Это самый большой показатель в истории банка.

Также участники собрания рассмотрят итоги 2025 года, утвердят годовой отчет, изберут новый состав Наблюдательного совета и аудитора. Кроме этого в повестке - одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Впервые в истории банка ГОСА пройдет в один день с заседанием Клуба акционеров. Это дает возможность акционерам не только проголосовать, но и напрямую пообщаться с руководством банка и ведущими экспертами рынка.

В рамках собрания состоится интервью президента банка Германа Грефа. Его собеседниками выступят известные журналисты Элина Тихонова и Марианна Максимовская. Греф в прямом эфире ответит на вопросы акционеров.

Сразу после официальной части, в 12:20, начнется специальная встреча Клуба акционеров. На ней старший вице-президент банка, руководитель блока «Управление благосостоянием» Руслан Вестеровский расскажет о будущем платформы «СберИнвестиции» и новых возможностях для участников клуба.

Особый гость - президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики, соавтор бестселлера «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» Чэнь Цюфань. Он выступит с докладом «От ИИ-2041 к инвестированию-2041: тренды, переломные моменты и следующие 15 лет». Эксперт соединит инженерные вызовы с вопросами этики, культуры и влияния технологий на жизнь человека.

Завершит программу пленарная дискуссия о роли частного инвестора в России. Участие подтвердили декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, председатель Наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов и руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков. Дискуссия обещает быть особенно ценной для формирования комплексного видения будущего.

Принять участие в собрании и голосовании могут все акционеры. Ссылки на трансляцию и инструкции будут доступны на сайте мероприятия.