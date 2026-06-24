Грибную ферму под Самарой продают за 274,9 миллионов рублей

Основной вид деятельности фирмы – выращивание грибов и трюфелей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Под Самарой выставили на торги грибную ферму. В селе Богдановка Кинельского района продают одним лотом имущество ООО «НПФ «БиоГрин». Организатором торгов является конкурсный управляющий, так как год назад компанию признали банкротом. Судя по информации в открытых источниках, основной вид деятельности фирмы – выращивание грибов и трюфелей.

«Начальная цена продажи единого лота – 274,9 миллионов рублей», – сообщается на сайте торгов.

За эту сумму продают несколько нежилых помещений и земельных участков, а также разное имущество компании – от фронтального погрузчика и измельчителя субстратных блоков до сварочного аппарата и системы туманообразования. Заявки на торги принимают до 27 июля.

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