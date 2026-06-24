Транспортный прокурор проведет прием для жителей Самарской области

Прием будет проводиться с 14.00 до 16.00 по московскому времени Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Приволжский транспортный прокурор 30 июня проведет прием в формате ВКС для жителей и предпринимателей регионов ПФО, в том числе Самарской области. Мероприятие будет посвящено работе разных видов транспорта, перевозке товаров через границу и другим вопросам.

«Прием будет проводиться с 14.00 до 16.00 по московскому времени», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Чтобы попасть на прием, нужно к указанному времени приехать в транспортную прокуратуру своего региона. В Самаре ведомство находится на улице Чернореченской, 2/1. Лучше заранее приготовить заявление с основными доводами, чтобы вопрос был решен максимально эффективно. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность. Вопросы по приему можно задавать по телефонам 8 (831) 244-45-50 и +7 (910) 796-59-45.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал