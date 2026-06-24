Самарец незаконно установил игровой автомат под видом терминала в магазине

Заведено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре незаконно установили игровой автомат в одном из магазинов: он был замаскирован под терминал для оплаты связи. 45-летнего мужчину, который решил организовать нелегальные азартные игры, вычислили.

«Заведено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр», – говорится в пресс-релизе СК Самарской области.

Игровой автомат был установлен в 2026 году, никакой лицензии на него не было.

Следователи сейчас разбираются во всех обстоятельствах этого преступления и выполняют все необходимые действия.

Ранее самарец открыл подпольное казино.

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