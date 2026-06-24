В Самарской области 31-летний мужчина организовал подпольную нарколабораторию

Мужчину признали виновным в незаконном производстве наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области организовали подпольную нарколабораторию. Для этого 31-летний мужчина получил деньги через тайник от «куратора», купил дом в Шигонском районе и оборудование. В октябре 2025 года его незаконную деятельность пресекли.

«Из незаконного оборота изъято более 51 килограммов синтетических наркотических средств и свыше 354 килограммов их прекурсоров», – сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчину признали виновным в незаконном производстве наркотиков и приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Дом, в котором он оборудовал лабораторию, а также машину осужденного конфисковали.

Уголовное дело в отношении тех, кто еще мог быть замешан в этом преступлении, расследуют отдельно.

Ранее работу нарколаборатории предотвратили в Кинельском районе.

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