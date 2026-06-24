В Самарской области восстанавливают единственную переправу через реку Ветлянка

В селе Кулешовка Нефтегорского района ремонтируют единственный мост через реку Ветлянка. Река делит село на две части, только по мосту некоторые жители могут добраться в ФАП, администрация и другие социальные объекты. Таже по нему ездит школьный автобус.
«Ремонт начался в апреле, готовность – 60%», – сообщил минтранс Самарской области.
На первой половине моста работы почти завершены. На второй подрядчик сейчас занимается усилением конструкций и устройством сопряжений. По плану работы должны завершиться к 1 сентября.
Всего в 2026 году в Самарской области отремонтируют 12 мостов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал