В Самарской области восстанавливают единственную переправу через реку Ветлянка

Ремонт начался в апреле, готовность составляет 60%. Фото: минтранс Самарской области

В селе Кулешовка Нефтегорского района ремонтируют единственный мост через реку Ветлянка. Река делит село на две части, только по мосту некоторые жители могут добраться в ФАП, администрация и другие социальные объекты. Таже по нему ездит школьный автобус.

«Ремонт начался в апреле, готовность – 60%», – сообщил минтранс Самарской области.

На первой половине моста работы почти завершены. На второй подрядчик сейчас занимается усилением конструкций и устройством сопряжений. По плану работы должны завершиться к 1 сентября.

Всего в 2026 году в Самарской области отремонтируют 12 мостов.

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