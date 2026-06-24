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НовостиОбщество24 июня 2026 16:14

Семья Рящиковых из Самары поучаствует в фестивале сбережений и инвестиций

Самарцы представят регион на федеральном этапе финансового фестиваля
Александра ТАЙБАТРОВА
Победу одержала семья Рящиковых – Мария и Вячеслав с сыновьями Семеном и Артемом

Победу одержала семья Рящиковых – Мария и Вячеслав с сыновьями Семеном и Артемом

Фото: администрация Самары.

В Самарской области подвели итоги всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. В нем участвовали 13 команд, а победу одержала семья Рящиковых из Самары – Мария и Вячеслав с сыновьями Семеном и Артемом.

«Именно они отправятся в сентябре на федеральный этап фестиваля в Москву и сразятся за звание самой финансово грамотной семьи России», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.

Мария Рящикова рассказала, что в их семье принято внедрять финансовые привычки в обычную жизнь. Они с супругом планируют бюджет, обсуждают крупные покупки, а детей учат не поддаваться эмоциями и не совершать импульсивных покупок.

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