Семья Рящиковых из Самары поучаствует в фестивале сбережений и инвестиций

Фото: администрация Самары.
В Самарской области подвели итоги всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. В нем участвовали 13 команд, а победу одержала семья Рящиковых из Самары – Мария и Вячеслав с сыновьями Семеном и Артемом.
«Именно они отправятся в сентябре на федеральный этап фестиваля в Москву и сразятся за звание самой финансово грамотной семьи России», – прокомментировала пресс-служба городской администрации.
Мария Рящикова рассказала, что в их семье принято внедрять финансовые привычки в обычную жизнь. Они с супругом планируют бюджет, обсуждают крупные покупки, а детей учат не поддаваться эмоциями и не совершать импульсивных покупок.
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