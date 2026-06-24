Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 16:41

В Самаре умерла 102-летняя ветеран войны Мария Локоть

В Самаре простятся с ветеранов и тружеником Марией Локоть
Александра ТАЙБАТРОВА
Несмотря на все тяготы, Мария Локоть сохранила жизненный оптимизм. Фото: https://vk.com/leninskiy63

Несмотря на все тяготы, Мария Локоть сохранила жизненный оптимизм. Фото: https://vk.com/leninskiy63

Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла из Самары Мария Локоть умерла. Женщина прожила долгую жизнь – ей было 102 года. Печальной новостью поделилась администрация Ленинского района Самары.

«Приносим свои искреннее соболезнования родным и близким Марии Григорьевны. Вечная память!» – говорится в сообщении.

В администрации вспомнили, как накануне Дня Победы они побывал в гостях у Марии Григорьевны. Женщина рассказала о своей жизни, об испытаниях военных лет, о непростых послевоенных годах. Несмотря на все тяготы, Мария Локоть сохранила жизненный оптимизм, любовь к жизни и удивительную душевную теплоту.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Марии Григорьевны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал