В Самаре умерла 102-летняя ветеран войны Мария Локоть

Несмотря на все тяготы, Мария Локоть сохранила жизненный оптимизм. Фото: https://vk.com/leninskiy63

Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла из Самары Мария Локоть умерла. Женщина прожила долгую жизнь – ей было 102 года. Печальной новостью поделилась администрация Ленинского района Самары.

«Приносим свои искреннее соболезнования родным и близким Марии Григорьевны. Вечная память!» – говорится в сообщении.

В администрации вспомнили, как накануне Дня Победы они побывал в гостях у Марии Григорьевны. Женщина рассказала о своей жизни, об испытаниях военных лет, о непростых послевоенных годах. Несмотря на все тяготы, Мария Локоть сохранила жизненный оптимизм, любовь к жизни и удивительную душевную теплоту.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Марии Григорьевны.

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