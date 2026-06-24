Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июня 2026 17:29

Новые кластеры в рамках Профессионалитета появятся в Самарской области

Два новых кластера создадут в колледжах Самары
Александра ТАЙБАТРОВА
Минобр региона подписал соглашения с колледжами и потенциальными работодателями. Фото: https://vk.com/samminobr

Минобр региона подписал соглашения с колледжами и потенциальными работодателями. Фото: https://vk.com/samminobr

В Самарской области появятся новые кластеры в рамках проекта «Профессионалитет». Минобр региона подписал соответствующие соглашения с колледжами и потенциальными работодателями.

«В 2027 году благодаря победе в федеральном отборе в регионе будут созданы еще два кластера среднего профессионального образования», – уточнила пресс-служба минобра Самарской области.

В Самарском колледже сервиса производственного оборудования будет работать кластер «машиностроение», а в Самарском государственном колледже – кластер «информационные технологии».

Всего с 2022 года в Самарской области созданы 10 кластеров, в их работу вовлечены 46 колледжей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал