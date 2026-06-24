Риелтору из Самары компенсировали неиспользованный отпуск за четыре года

Сотруднику выплатили 189 тысяч рублей отпускных и 19 тысяч рублей компенсации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре сотрудник агентства недвижимости в течение четырех лет, с августа 2022 по февраль 2026 года, не уходил в отпуск. Когда риелтор решил уволиться, то ему не компенсировали неиспользованные дни отпуска. Это является грубым нарушением, уточнила прокуратура Самарской области.

«В целях восстановления нарушенных прав гражданина прокуратура района внесла директору организации представление об устранении нарушений трудового законодательства», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

После этого работодатель выплатил бывшему сотруднику задолженность – 189 тысяч рублей, а также компенсацию за то, что отпускные не перевели вовремя – еще 19 тысяч рублей.

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