Беспилотную опасность объявили в Самарской области утром 25 июня

Одновременно с беспилотной опасностью в регионе ввели режим «ковер» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 25 июня в Самарской области объявили беспилотную опасность. Об этом около 05.32 в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев.

Самарцев призывают быть бдительными. Если произойдет экстренная ситуация, звоните по номеру 112. Если заметили на улице подозрительный объект, напоминающий упавший БПЛА или его обломки, не подходите близко. О таких находках сразу нужно сообщать в экстренные службы.

Одновременно с беспилотной опасностью в регионе ввели режим «ковер». Воздушное пространство закрыли на всех высотах. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет самолеты.

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