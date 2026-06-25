В перечне проблемных объектов в Самарской области остаются пять домов

Три дома из пяти проблемных планируют достроить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области не осталось многоквартирных домов, которые были бы включены в Единый реестр проблемных объектов, об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве. Вместе с тем, в губернии есть пять многоквартирных домов, которые входят в региональный перечень проблемных объектов.

«По этим объектам ожидают восстановления права 410 граждан», – говорится в ответе правительства Самарской области на запрос «Комсомолки».

Эти пять домов строили с привлечением денег граждан, но без необходимой разрешительной документации. Поэтому в единый реестр их не включили, а дольщикам не положены федеральные меры поддержки.

Три дома из пяти планируют достроить: это многоэтажки в Самаре на пересечении Садовой и Вилоновской, на Садовой, 281 и в границах 136 квартала на улице Ленинской. После того, как эти дома сдадут, будут восстановлены права 308 человек.

А вот две проблемные долевки в Тольятти достраивать не будут – это признали нецелесообразным. Дольщики домов на улице Ларина, 2 и на улице 40 лет Победы, 5 получат либо денежную компенсацию, либо жилье в других объектах.

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