«Крылья Советов» и «Акрон» сразятся в новом сезоне РПЛ 21-24 августа

«Крылья Советов» и «Акрон» за сезон сыграют дважды Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ. Перейти в Фотобанк КП

В РПЛ составили календарь матчей на сезон 2026/2027. Игры продлятся с 24 июля 2026 года по 29 мая 2027 года. Всего запланировано 30 туров. Самарскую область в новом сезоне продолжат представлять два клуба, «Крылья Советов» и «Акрон». За сезон они сыграют дважды.

Первая в сезоне игра между «КС» и «Акроном» состоится с 21 по 24 августа, точную дату назовут позже. Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене», формальными хозяевами станут тольяттинцы.

А вторая игра завершит сезон для двух клубов из Самарской области. «Акрон» и «Крылья Советов» встретятся 30 мая 2027 года, на этот раз в качестве хозяев будут самарцы.

Для «Акрона» новый сезон начнется с домашней игры с чемпионом – «Зенитом», матч состоится с 24 по 27 июля. «Крылья Советов» в эти же даты сыграют на выезде с «Динамо» из Москвы.

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