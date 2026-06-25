В Самаре с 29 июня по 2 июля пройдет финал спартакиады учащихся по пятиборью

Соревнования будут проходить на базе спорткомплекса «Орбита». Фото: минспорт Самарской области

Самара с 29 июня по 2 июля примет финал спартакиады учащихся России по современному пятиборью. Соревнования будут проходить на базе спорткомплекса «Орбита», в них примут участие юноши и девушки 17-18 лет – всего 15 команд-финалистов из разных регионов страны.

«В составе сборной команды Самарской области выступят воспитанники отделения современного пятиборья ГАУ СШОР №5: Дмитрий Пачколин, Игорь Семенов, Валерий Мельников, Полина Романова и Татьяна Городкова», – сообщила пресс-служба областного правительства.

30 июня состоится церемония открытия и соревнования среди юношей. 1 июля за медали будут бороться девушки. Церемонии награждения пройдут после окончаний соревнований.

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