В МЧС Самарской области прокомментировали столкновение гидроциклов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Самарские паблики и СМИ распространяют видео, на котором якобы запечатлено столкновение гидроциклов, которое произошло в нашем регионе на Волге. В качестве источника они указывают один из телеграм-каналов со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что в результате ЧП пострадали два человека.
«КП-Самара» обратилась за комментарием в МЧС Самарской области. Представитель ведомства ответил, что информация о таком инциденте им пока не поступала.
Имеет ли инцидент отношение к Самарской области, когда и где было снято видео столкновения гидроциклов, действительно ли пострадали люди, доподлинно неизвестно. «КП-Самара» следит за ситуацией.
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