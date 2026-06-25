Жительница Самары стала лауреатом «Диктанта Победы» и получила награду в Москве

Победители получили подарки и приглашение на Парад Победы в 2027 году. Фото: партия "Единая Россия"

Экономист из Самары Румия Гизатова вошла в число лауреатов восьмой международной акции «Диктант Победы». Федеральную победительницу наградили в Москве в ходе торжественной церемонии в филиале музея Победы «Г.О.Р.А.».

«В этом году акция собрала рекордное количество участников - 2 миллиона 800 тысяч человек. Диктант писали на 37 тысячах площадок. К нашему проекту присоединились 77 стран», — рассказал руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

Победители получили дипломы, памятные подарки, денежные сертификаты и приглашение на Парад Победы 9 мая в 2027 году. После награждения проводилась экскурсию по столице. Румия Гизатова призналась, что ей было сложно поверить в то, что ее знания оценили на таком высоком уровне.

«Для меня это стало личной данью уважения памяти предков и их великому подвигу, а также глубоким удовлетворением от того, что эта память продолжает жить», – отметила самарчанка.

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