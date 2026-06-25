Шесть летних кафе хотят включить в схему НТО в Самаре

К официальным нестационарным объектам могут отнести сезонные объекты общепита Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В схему нестационарных торговых объектов в Самаре могут включить еще шесть летних кафе. Такая информация содержится в проекте постановления мэрии. С заявлении о включении в НТО обратились предприниматели.

К официальным нестационарным объектам могут отнести сезонные объекты общепита на улицах Куйбышева, Ленинградской, Максима Горького и Галактионовской.

Текущая схема размещения НТО в Самаре утверждена в конце мая 2026 года. Сейчас в ней находятся более 2500 объектов – торговые павильоны, вендинговые автоматы, летние кафе и т.д.

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