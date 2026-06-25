Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 6:57

Шесть летних кафе хотят включить в схему НТО в Самаре

В Самаре может увеличиться число нестационарных торговых объектов
Александра ТАЙБАТРОВА
К официальным нестационарным объектам могут отнести сезонные объекты общепита

К официальным нестационарным объектам могут отнести сезонные объекты общепита

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В схему нестационарных торговых объектов в Самаре могут включить еще шесть летних кафе. Такая информация содержится в проекте постановления мэрии. С заявлении о включении в НТО обратились предприниматели.

К официальным нестационарным объектам могут отнести сезонные объекты общепита на улицах Куйбышева, Ленинградской, Максима Горького и Галактионовской.

Текущая схема размещения НТО в Самаре утверждена в конце мая 2026 года. Сейчас в ней находятся более 2500 объектов – торговые павильоны, вендинговые автоматы, летние кафе и т.д.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал