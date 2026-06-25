Директор автошколы в Самаре фиктивно оформил 57 человек и похитил 3,5 млн рублей

Мужчина получил от государства субсидию на 57 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области директор одной из автошкол решил «подзаработать» на трудоустройстве пожилых людей в рамках нацпроекта. Он предоставил в центр занятости документы. по которым якобы устроил на работу 57 человек, чтобы возместить затраты на обучение сотрудников предпенсионного возраста. На самом деле, он не принимал их на работу.

«Мужчина получил от государства субсидию на 57 человек, фиктивно устроенных в свою фирму, в общей сумме более 3,5 миллиона рублей», – прокомментировала пресс-служба специализированного отдела судебных приставов по Самарской области.

Директора автошколы приговорили к трем годам условно, а также обязали возместить причиненный ущерб. Часть денег он вернул еще во время суда. А затем приставам поступил исполнительный лист еще на 1,3 миллионов рублей.

Мужчина не погасил долг добровольно. Тогда ему ограничили выезд за границу, взыскали исполнительский сбор – 94 тысячи рублей. После этих мер долг был погашен.

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