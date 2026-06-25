В Самаре 38-летний рабочий упал в вентиляционную шахту с высоты 17 этажа и погиб

Он полученных травм мужчина погиб на месте. Фото: СК Самарской области

В Самаре 22 июня произошло смертельное ЧП в одном из строящихся домов на улице Луначарского. Об этом сообщили в СК Самарской области. 38-летний рабочий упал в недостроенную вентиляционную шахту с высоты 17 этажа. Он полученных травм он погиб на месте.

«Заведено уголовное дело по признакам состава преступления о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ», – прокомментировала пресс-служба регионального СК.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, разбираются, кто отвечал за технику безопасности и соблюдение требований охраны труда на объекте.

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