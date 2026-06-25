Иван Носков проверил ход ремонта коммунальных сетей в Самаре

Работы по обновлению коммунальных сетей в Самаре идут в активном темпе. Фото: администрация Самары.

Глава Самары Иван Носков проверил ход ремонта коммунальных сетей в городе. Работы идут как на теплосетях, так и на водоводах. Об этом мэр сообщил в своем канале в МАХ.

Так, теплоэнергетики сейчас ведут масштабную реконструкцию магистральных сетей в Октябрьском и Промышленном районах. На улице Николая Панова обновляют участок протяженностью 1,5 км. Работы разбили на три этапа. Потребуется перекрытие дорог, но ненадолго. Здесь же планируется заменить водопровод. Ремонт также идет на улице Солнечной. Там меняют теплотрассу протяженностью 900 метров. Работы планируется завершить до середины сентября.

Другая ресурсоснабжающая компания проводит ремонт на улице Кольцевой. Там закрытым способом меняют около 1 км водопровода. Готово уже почти 60% линии.

«Все программы ремонта сетей синхронизированы с ремонтом дорог, тротуаров и благоустройством в городе. Жителей прошу с пониманием относиться к перекрытиям дорог и другим временным неудобствам. Это необходимый процесс, от него зависит комфорт и тепло в ваших квартирах», - сказал Иван Носков.

Напомним, в этом году в Самаре планируют заменить около 50 км теплосетей. Работы должны завершить до 30 сентября. Также предполагается выполнить 16 крупных перекладок на водопроводах. 10 из них уже сделаны. За ходом и качеством работ следит оперативный штаб по подготовке к отопсезону. Он работает в областной столице с мая.

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