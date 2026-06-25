Директор самарской стройфирмы спрятал от налоговой пять миллионов рублей

Расследование этого дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре директора строительной фирмы подозревают в сокрытии денег, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам и сборам. На мужчину завели уголовное дело на основании информации от УФНС, рассказали в СК Самарской области.

«По данным следствия, с 2025 года по февраль 2026 года руководитель организации, зная о наличии у организации задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более пяти миллионов рублей, скрыл деньги на указанную сумму», – уточнила пресс-служба СК по региону.

Директор отправил распорядительные письма другой организации, и деньги, минуя счета его компании, попали к третьим лицам. Следователи изъяли документы фирмы, назначили экспертизы, приняли меря для обеспечения возмещения причиненного ущерба. Расследование продолжается.

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