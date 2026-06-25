Директора фирмы из Самары осудили за долг в 1,5 миллиона рублей

Суд признал мужчину виновным и приговорил к уголовному штрафу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре одна из фирм задолжала другой 1,5 миллиона рублей. Дело дошло до суда, и тот обязал долг вернуть. За дело взялись приставы.

«Сотрудники неоднократно информировали должника в лице директора фирмы о необходимости исполнения требований исполнительного документа», – прокомментировала пресс-служба ФССП Самарской области.

Несмотря на все меры, долг так и не был погашен. Тогда на директора фирмы завели уголовное дело за неисполнение приговора суда. Новый суд признал его виновным и приговорил к уголовному штрафу в 130 тысяч рублей. Основной долг тоже никуда не делся.

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