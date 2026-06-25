В Самаре заменят 1,5 км теплосети на ул. Николая Панова

Работы на ул. Николая Панова идут поэтапно, чтобы избежать долгих перекрытий движения / Фото: Т Плюс

В Самаре активно ведутся работы по ремонту тепловых сетей. Среди крупнейших участков: объекты на улице Николая Панова в Октябрьском районе и на улице Солнечной в Промышленном районе. И там, и там рабочие уже демонтировали магистральные трубопроводы и готовят каналы к укладке бетонного основания.

«Участок теплосети на улице Николая Панова — один из крупнейших в эту ремонтную кампанию. Ранее мы выявляли здесь дефекты, в связи с чем было решено реконструировать магистральный трубопровод. В ходе перекладки мы планируем заменить около 1,5 км труб», - рассказал директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

По его словам, замена этого участка позволит повысить надежность теплоснабжения более 300 МКД. Работы выполняют поэтапно, чтобы не перекрывать надолго движение транспорта. Однако временные ограничения для автомобилистов все-таки будут. Информация о них появится позднее.

Завершить перекладку участка теплосети на улице Николая Панова планируется в конце сентября. После этого стартуют работы по восстановлению благоустройства территории.

Напомним, в 2026 году энергетики обновят теплотрассы на 11 участках в Самаре. В общей сложности будет заменено около 50 км коммуникаций.

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