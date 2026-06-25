15-летнюю школьницу из Сызрани будут судить за помощь мошенникам

Девушка получила предложение о подработке в одном из мессенджеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани будут судить 15-летнюю школьницу, которая стала соучастницей мошенников. Девушка получила предложение о подработке в одном из мессенджеров. Ее заверили, что «работа» не связана с запрещенными веществами, пообещали высокий доход.

«Девушка согласилась, передала «работодателю» данные банковской карты и паспорта», – рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

На карту девушки стали приходить переводы от разных людей, от пяти до 15 тысяч рублей. Эти деньги она переводила незнакомцу, и лишь когда карту заблокировал банк, поняла – что-то не так. Родителям школьница ничего не сказала.

Среди тех, кого удалось обмануть при помощи сызранской школьницы, – пенсионерка из Владимирской области. Она переписывалась в соцсетях со знакомой, та попросила перевести 10 тысяч рублей на указанные реквизиты. Позже выяснилось, что собеседницу пенсионерки взломали.

Школьницу из Сызрани скоро будут судить. Уголовное дело в отношении тех, чьи указания она выполняла, расследуют отдельно.

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