В Самарской области ищут 16-летнего подростка, который мог отправиться на юг

Ориентировку на парня направили в другие регионы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области неделю назад пропал 16-летний подросток. В полицию Кошкинского района обратилась опекун пропавшего Ивана Петрова и сообщила, что он ушел из дома вечером, а до сих пор не вернулся.

«Полицейские составили ориентировку с приметами подростка, распространили её среди личного состава, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Есть предположение, что парень мог отправиться в южные регионы страны. Ориентировку на него направили в другие регионы.

В Самарской области неделю назад пропал 16-летний подросток Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Пропавший ростом 160-165 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. Парень носит очки и страдает косоглазием. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам 8 (84650) 2-21-35, 8(999)-701-02-33 или 112.

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