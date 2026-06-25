БК «Самара» ждет жесткая конкуренция в Единой лиге ВТБ

Вместе с волжанами в турнире заявлены 11 клубов / Фото: БК "Самара"

БК «Самара» попал в заветный список участников Единой лиги ВТБ на сезон-2026/2027. Решение приняли 23 июня в Москве. Казалось бы — победа. Но не все так гладко. Вместе с волжанами в турнире заявлены 11 клубов: от ЦСКА до новичков из Владивостока. Конкуренция будет жесткой. С самарцами в одной группе оказались «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань».

Формат турнира изменился до неузнаваемости. Сначала 12 команд играют в два круга. Потом делятся на группы А и Б — по шесть. Группа А идет напрямую в плей-офф, а группе Б придется выживать через плей-ин. Иными словами, провал на первом этапе — и «Самара» может остаться за бортом еще до настоящей борьбы. А ведь в прошлом сезоне такого не было.

Напомним, в плей-офф четвертьфиналы — до трех побед, полуфиналы и финал — до четырех, за третье место — до двух. Каждый клуб проведет по 32 матча в «регулярке». Останется ли «Самара» в группе си

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