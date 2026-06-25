В рамках проекта «Экопатриот» жители Самары собрали более 10 тонн макулатуры

Во дворе многоэтажек на улице Силина активисты проекта встретились, чтобы подвести итоги и высадить деревья, дабы почтить память о героях.

За месяц жители Самары собрали более 10 тонн макулатуры в рамках проекта «Экопатриот». На собранные средства купили пять беспилотников, которые уже отправились на передовую. Во дворе многоэтажек на улице Силина активисты проекта встретились, чтобы подвести итоги и высадить деревья, дабы почтить память о героях. Автор идеи, депутат «Единой России» Александр Живайкин рассказал, что все участники проекта сознательно отказываются от денежного вознаграждения.

«Самарцы – люди с открытым сердцем! Жители выносят из домов и гаражей всё, что можно сдать на переработку. Все хотят помочь, все – для фронта!» – рассказал ответственный за переработку вторсырья Рузиль Бурангулов.

На встрече ветераны СВО – офицер запаса Владислав Яковлев и Ринат Калимуллин – рассказали о применении беспилотников на передовой, объяснили, как именно собранное вторсырье «превращается» в технику, которая помогает сохранять жизни.

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