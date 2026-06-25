«Крылья Советов» узнали соперников по Кубку России

При жеребьевке «Крыльям» досталась группа С. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» на групповом этапе Кубка России сезона-2026/27 сыграют с «Зенитом», «Балтикой» и махачкалинским «Динамо». Первый матч команда Сергея Булатова проведет в гостях 4–6 августа.

Жеребьевка «Пути РПЛ» состоялась на этой неделе. «Крыльям» досталась группа С — компанию самарцам составят действующий чемпион страны «Зенит», калининградская «Балтика» и махачкалинское «Динамо». Стартуют подопечные Булатова выездом в Махачкалу в первых числах августа, затем 18–20 августа они примут на своем поле «Зенит», а в начале сентября отправятся в Калининград.

Ответные матчи пройдут осенью: 13–15 октября самарцы сыграют с «Балтикой» дома, 27–29 октября — с «Динамо» (Махачкала) также на своем поле, а завершат групповой этап 24–26 ноября гостевым матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Напомним, в межсезонье у «Крыльев» сменился тренерский штаб. В апреле 2026 года команду покинул Магомед Адиев, исполняющим обязанности назначили Сергея Булатова, а 28 апреля его утвердили главным тренером до конца сезона. Пост старшего тренера занял Виталий Панов.

В новом сезоне формат Кубка России не изменился: 16 клубов РПЛ поделены на четыре группы по четыре команды. Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал, команды с 2-го по 3-е место продолжат борьбу в стыках с представителями «Пути регионов».

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