Перспективы развития рынка недвижимости обсудили в Самаре

В мероприятии приняли участие застройщики, представители агентств недвижимости и банков со всей России. Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАКС

В Самаре провели конференцию, посвященную развитию рынка недвижимости, в которой приняли участие застройщики, представители агентств недвижимости и банков со всей России. В мероприятии участвовали губернатор Вячеслав Федорищев и замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

«В Самарской области сделан акцент на комплексное развитие территорий (КРТ). Главная задача – комфорт жителей», – написал глава региона в своем канале в МАКС.

В центре Самары расположено много деревянных домов. Власти нашли решения, как сохранить памятники архитектуры и создавать проекты, которые впишутся в исторические кварталы города. Вячеслав Федорищев назвал самарских застройщиков опорой, но выразил готовность работать с ответственными компаниями со всей страны.

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