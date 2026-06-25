После дня рождения подруги испугалась возвращаться домой: пропавшую в Самаре 16-летнюю девочку нашли в подъезде

Подростка искали всю ночь. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре нашли 16-летнюю девочку, которая ушла к подруге на день рождения и пропала. Ее мать обращалась за помощью в полицию. Подростка нашли в подъезде одного из домов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«После празднования девочка не вернулась домой. Самостоятельно найти дочь родители не смогли. Полицейские организовали масштабные поиски ребенка, которые шли всю ночь», – рассказали в пресс-службе.

Рано утром подростка удалось найти. По словам девочки, после дня рождения подруги она решила подольше погулять, а с наступлением темноты, опасаясь реакции родителей на ее опоздание, решила переждать время в подъезде одного из жилых домов.

Отмечается, что в отношении пропавшей противоправные действия не совершались. Ее мать поблагодарила сотрудников полиции за помощь в розыске дочери:

«Хочется отметить профессионализм оперативников, чуткое отношение к нашей семье. На протяжении всего времени полицейские поддерживали меня».

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