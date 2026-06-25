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НовостиОбщество25 июня 2026 11:25

Самарцы задолжали более 1,5 млрд рублей за воду

В Самаре ведут борьбу с должниками
Екатерина ПАВЛОВА
Работа с должниками продолжается.

Работа с должниками продолжается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сумма задолженности жителей Самары за воду на конец июня 2026 года достигла 1,5 млрд рублей. На эти деньги можно было бы переложить десятки километров водопроводных и канализационных сетей. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«Работа с должниками продолжается. Сейчас подготовлено и передано в суд 6 673 заявления о принудительном взыскании 124 млн рублей. Судебным приставам направлено 6 758 исполнительных документов на 84 млн рублей. Уже взыскано 41 млн рублей», – рассказали в компании.

По словам представителей компании, если нет возможности погасить долг быстро, лучше не доводить до суда. Можно обратиться в ресурсоснабжающую службу – там помогут найти решение.

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