Число участников ПДС в России превысило 12 миллионов человек

Эксперты отмечают рост доверия россиян к ПДС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Программа долгосрочных сбережений демонстрирует устойчивый рост: по данным Банка России, к середине 2026 года число ее участников превысило 12 млн человек, а общий объем привлеченных средств достиг 938 млрд рублей. Для сравнения: еще в марте 2026 года показатели составляли 10,3 млн участников и 791,7 млрд рублей.

Как отметил генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов, доверие к ПДС растет: средний размер взноса в фонде сейчас составляет 86,7 тыс. рублей — за год показатель увеличился на 20%. Фонд также фиксирует рост числа клиентов, получающих господдержку по ПДС: во втором полугодии 2026 года софинансирование получат около 1 млн участников программы — это на 60% больше, чем годом ранее. Объем господдержки для них составит 27 млрд рублей, что на 73,5% выше уровня прошлого года.

Эксперты отмечают, что одним из ключевых драйверов роста программы является механизм государственного софинансирования. Дополнительным стимулом также становится возможность получить налоговый вычет и инвестиционный доход. Кроме того, участники ПДС активно переводят на свои счета пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал