Ангар на площади 200 кв. м горел в селе под Тольятти

Происшествие обошлось без пострадавших / Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В минувший вторник, 24 июня, в селе Подстепки Ставропольского района произошло серьезное возгорание. Там пламя охватило ангар. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:57. К месту происшествия оперативно направили расчеты пожарно-спасательной части № 146 и подразделения областного МЧС России. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что пламя охватило ангар общей площадью 200 квадратных метров.

Пожар был локализован в 13:34, открытое горение ликвидировали в 15:14. Работы по ликвидации последствий происшествия были завершены в 17:47. В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент эксперты устанавливают точную причину возгорания.

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