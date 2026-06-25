Самарцев предупредили о мошенничестве с горящими турами на курорты Кубани

Мошенники предлагают горящие туры на курорты Кубани со скидкой до 50%. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники придумали новый способ выманивания денег у доверчивых людей. Теперь они используют схему с горящими турами на курорты Кубани. Жителей Самарской области просят быть бдительнее и перепроверять всю информацию.

По данным правоохранителей, мошенники создают в мессенджерах каналы-двойники турфирм или представляются частными агентами с доступом к закрытым базам путевок. Они предлагают горящие туры на курорты Кубани со скидкой до 50%.

Жертву обрабатывают очень быстро: торопят с оплатой и отправляют на фишинговые сайты. Как только человек переводит деньги, вся переписка и сами «агенты» исчезают, пишет BFM Кубань. Самарцам советуют бронировать туры только на официальных сайтах турфирм или в проверенных офисах, а также внимательнее проверять адрес сайта перед оплатой.

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