В Самаре прошло тактико-специальное учение по противостоянию террористам

Для проведения учения на объекте ввели (условно) режим контртеррористической операции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июня в Самаре провели тактико-специальное учение. В нем участвовали представители УФСБ, МО РФ, ГУ МВД, ГУ МЧС, Управления Росгвардии, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, ЦССИ ФСО и СУ СК по Самарской области. Об этом сообщает УФСБ по региону.

«Для проведения учения на объекте ввели (условно) режим контртеррористической операции. Участники отработали поиск и обезвреживания террористов, а также ликвидацию последствий совершенных ими преступлений», – рассказали в ведомстве.

Напомним, пропавшую в Самаре 16-летнюю девочку нашли в подъезде.

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