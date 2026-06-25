Житель Самарской области незаконно выловил 25 раков с помощью ловушек

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
В Самарской области мужчина незаконно ловил раков с помощью многозаходных ловушек в период, когда такая ловля запрещена. Незаконную добычу природных ресурсов пресекли на реке Большой Иргиз в Большеглушицком районе.
«Увидев полицейских, нарушитель попытался скрыться, но был задержан», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина достал из воды ведро раков, среди которых было 25 живых особой. На него завели уголовное дело, конфисковали лодку и орудия лова.
Ракам повезло – их отпустили в естественную среду обитания.
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