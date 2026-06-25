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НовостиОбщество25 июня 2026 12:22

Мэр Самары выразил соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнем Новгороде

Иван Носков пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим из-за атаке БПЛА в Нижнем Новгороде
Екатерина ПАВЛОВА
Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Фото: Иван Носков

Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Фото: Иван Носков

Мэр Самары Иван Носков выразил соболезнования семьям жителей Нижнего Новгорода, погибших в результате массированной атаки беспилотников, произошедшей 24 июня. Он отметил, что этот город и Нижегородская область ему не чужие – он когда-то работал в нем.

«Выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших. Уверен, что пострадавшим будет оказана вся возможная помощь, а локальные повреждения инфраструктуры устранят в кратчайшие сроки. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, стойкости и мужества родным и близким погибших», – написал глава города в мессенджере МАКС.

Напомним, пропавшую в Самаре 16-летнюю девочку нашли в подъезде.

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