Внучка экс-мэра Самары Тархова брала деньги в долг у соседки и ее банковскую карту

Соседка Екатерины Тарховой рассказала о ее проблемах с деньгами. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова регулярно брала в долг у своей соседки. Активнее всего в период, когда пропали ее дедушка и бабушка. Об этом на заседании суда 25 июня по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых рассказала свидетельница.

«Екатерина занимала у меня деньги с декабря по январь. В декабре — 10 или 15 тысяч, на что — не говорила, отдала. В январе заняла еще 20 тысяч на ремонт мобильного телефона. Эти деньги она уже не вернула», - рассказала соседка Тарховой.

По словам свидетельницы, Екатерина просила ее и о другом. К примеру, заказывать товары с маркетплейсов, покупать билеты на самолеты — якобы у нее самой такой возможности нет.

«Екатерина говорила, что у нее нет банковской карты, потому что все счета заблокированы или арестованы. Что работает, но где — не знаю, а зарплату якобы выдают наличными. Поэтому она попросила мою карту. Я отдала ее в октябре 2024 года», - рассказала женщина.

Банковская карта соседки так и осталась у Екатерины Тарховой. Ее заблокировали в конце февраля 2025 года. По словам женщины, с карты переводились деньги разным людям. В частности, в январе 35 тысяч рублей Таисии Киселевой — одной из подельниц внучки экс-мэра Самары. Она помогала Екатерине продавать машину бабушки.

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