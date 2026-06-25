Реставрация Монастырских ворот в Самаре привела к утрате исторического облика

Подобный ремонт негативно влияет на сохранность объекта. Фото: народный фронт Самарской области

В Самаре реставрация Монастырских ворот на улице Осипенко, которая стартовала в начале 2026 года, привела к утрате исторического облика. Объект культурного наследия покрыли штукатуркой с имитацией кирпича. Об этом рассказали в региональном отделении Народного фронта.

«Подобный ремонт негативно влияет на сохранность объекта. Кирпич оказался запечатан штукатуркой. Это может привести к его постоянному переувлажнению и последующему разрушению конструкции», – рассказали в ведомстве.

Выполняли работы нанятые подрядчики. После выявления ситуации, с ними расторгнули контракт, а общественники направили в профильный департамент рекомендации по проведению дальнейших работ.

Напомним, что еще в 2024 году жителей Самары возмутило строительство газораспределительного пункта в зоне охраны ОКН.

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