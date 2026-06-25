Иван Носков: Башня крепости на Кутякова/Водников в Самаре получит новую жизнь

Башню приведут в порядок и установят на всех ее ярусах интерактивные экраны / Фото: max.ru/club_ivan_noskov

Самара выиграла конкурсный отбор в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В связи с этим будут продолжены работы по обустройству туристского центра города. В планах — благоустройство двух локаций. Об этом в своем канале в МАХ рассказал глава Самары Иван Носков.

Одна из локаций — башня крепости на пересечении улиц Кутякова и Водников. Ее реконструировали в 2017 году, но с тех пор почти никак не использовали. В рамках проекта «Живая история: князь Засекин и врата в дикое поле» здесь сделают интерактивный комплекс. На всех ярусах башни планируется установить экраны: «Цифровой двойник князя Засекина», «Боярская Дума», «Азбука воеводы», «Сундук стрельца», «VR-окно».

«Также добавим на территории фотозоны, ремесленные павильоны, пространство для проведения мастер-классов и различных мероприятий. Башня получит новую жизнь и станет еще одной точкой притяжения для туристов и горожан», - сказал Иван Носков.

Вторая локация, которую ждет преображение, - сквер на Хлебной площади. Там, по словам мэра, установят арт-объекты с историей о первой крепости города и самой площади.

После благоустройства двух локаций в Самаре запустят первый муниципальный туристический маршрут.

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