В Самаре прошла конференция «Диалог регионов»

Участники конференции обсудили внешнеэкономическую деятельность, роль ТПП в поддержке региональных предприятий. Фото: Предоставлено «КП-Самара»

В Самаре прошла четвертая GR-конференция «Диалог регионов». Мероприятие объединило представителей федеральной и региональной власти, бизнес-сообществ и экспертов для обсуждения развития предпринимательства и межрегионального сотрудничества.

«Приоритетной задачей для Самарской области является реализация новых инвестиционных проектов. Стоит отметить, что регион взял почетное второе место в федеральном рейтинге центров развития компетенций», – рассказал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участники конференции обсудили внешнеэкономическую деятельность, роль ТПП в поддержке региональных предприятий, развитие агротуризма, инфраструктурные проекты, экологию, участие в тендерах и дополнительное образование как драйвер экономики.

Конференция прошла при поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия».

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