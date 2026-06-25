Губернатор наградил работников опытно-конструкторского бюро предприятия Самары

Федорищев особо отметил вклад каждого из сотрудников в Победу. Фото: правительство Самарской области.

В четверг, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил лучших сотрудников опытно-конструкторского бюро ПАО «ОДК-Кузнецов». Церемония была посвящена 80-летию со дня образования двигателестроительного предприятия и 115-летию со дня рождения Кузнецова.

«Величайшие конструкторы, которые здесь работали 50-60 лет назад, заложили интеллектуальный фундамент, ставший основой инженерной школы. Сейчас от работников очень многое зависит. У вас получается делать те изделия, которые и сейчас, и в будущем сделают нашу страну еще сильнее», – сказал глава региона.

Федорищев особо отметил вклад каждого из почти 9 тысяч сотрудников предприятия в Победу. Перед началом мероприятия губернатор осмотрел выставку авиационных, ракетных и промышленных двигателей. Также он пообщался с дочерью Кузнецова - Татьяной. В ходе церемонии награждения глава региона вручил почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области отличившимся сотрудникам опытно-конструкторского бюро.

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