189 выпускников Самарской области сдали ЕГЭ на сто баллов в 2026 году

Вы блестяще завершили школьный этап, продемонстрировали выдающиеся результаты на экзаменах. Фото: Иван Макеев

25 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» лучшим выпускникам школ. Награды получили те, кто достиг высоких результатов в учебе и сдаче ЕГЭ – стобалльники по двум предметам, победители всероссийских олимпиад и конкурсов.

«Вы блестяще завершили школьный этап, продемонстрировали выдающиеся результаты на экзаменах. Это награда за кропотливую работу, целеустремленность, настойчивость, множество напряженных часов, проведенных за учебой», – сказал глава региона.

В этом году в регионе 189 выпускников получили 203 стобалльных результата: по русскому языку – 47, физике – 45, химии – 41, литературе – 39, обществознанию – 13, истории – 12, математике профильного уровня – 6.

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