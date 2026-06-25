Мужчина в самом расцвете: эксперты «КП» рассказали, как представителям сильного пола быть здоровыми и энергичными

Эксперты «КП» убеждены: здоровье начинается с правильных установок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Почему мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин? Дело не только не в физиологии, а скорее в психологии. Многие попустительски относятся к своему здоровью, зачастую игнорируя профилактику и «звоночки» о начинающихся проблемах и до последнего откладывая визиты к врачу.

«Комсомолка» решила переломить этот тренд. 25 июня пригласила экспертов-медиков на круглый стол, посвященный здоровью мужчин, в рамках проекта «Здоровый разговор».

В обсуждении приняли участие представители Министерства здравоохранения Самарской области, Самарского областного клинического онкологического диспансера, клиник СамГМУ, клиники «Медерус» и другие эксперты – диетолог-нутрициолог, кардиолог, уролог.

Спикеры выделили триаду самых опасных патологий – сердечно-сосудистых, заболеваний ЖКТ и онкологических, к которым у мужчин добавляются проблемы, связанные со снижением тестостерона. Обсудили и психологические аспекты: ответственность за семью, тревожность, связанная с самореализацией и успешностью в работе. Эксперты рассказали, какие анализы и исследования нужно сдавать, чтобы следить за своим здоровьем и выявлять проблемы на ранней стадии, когда с ними справиться проще всего. И подчеркнули, что практическая забота о здоровье начинается в голове – с осознания принципа «к себе бережно».

Все самое интересное из этого диалога войдет в статью, которая будет опубликована на сайте «КП».