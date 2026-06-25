Двое самарцев стали призерами всероссийского фестиваля ГТО

Сегодня ГТО объединяет любителей спорта разных возрастов и профессий. Фото: Минспорт Самарской области

В Ноябрьске прошел всероссийский фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне», в котором участвовали 29 команд из 200 человек, включая участников из Самарской области. Двое из них – Владимир Семенченко (X ступень) и Светлана Кошелева (XIV ступень) – стали призерами в личном зачете в своих возрастных группах и завоевали бронзовые награды.

«Сегодня ГТО объединяет любителей спорта разных возрастов и профессий, целые трудовые коллективы, а также государственных и муниципальных служащих, которые своим примером привлекают друзей и коллег к активному образу жизни», – рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Напомним, «Крылья Советов» узнали соперников по Кубку России.

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